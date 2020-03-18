Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, для чего еще может понадобиться растяжка.

В «сторис» своего «Инстаграма» фигуристка показала, как ногой открывает дверь на каток. «Вот для чего нужна растяжка», — подписала видео Загитова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от teamzagitova (@teamzagitova) 18 Мар 2020 в 12:55 PDT

Напомним, ранее сообщалось, что спортивная школа «Самбо-70» с 16 марта ушла на карантин в связи с ситуацией по коронавирусу и объявила двухнедельные каникулы. В то же время группа Этери Тутберидзе, как и другие спортсмены «Самбо-70» не ушла на карантин и продолжает тренировки в обычном режиме.

На прошлой неделе Алина Загитова провела для поклонников открытое занятие по растяжке, оно состоялось на территории Хлебозавода в Москве.