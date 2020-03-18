На зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске стартовала произвольная программа у девушек.

Отметим, турнир проводится на «Кристалл-Арене» со зрителями несмотря на нестабильную обстановку в мире из-за коронавируса.

После первого дня соревнований по фигурному катанию у девушек лидером идет представительница группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева. Она получила от судей 72.55 баллов за свой прокат в короткой программе.

Второе место также удерживает ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, она набрала за короткую программу 70.18 балла, а в произвольной программе может продемонстрировать элементы «ультра-си». Третьей с 68.64 баллами стала представительница Тверской области Алина Горбачева.

Сегодня, 18 марта, также состоится розыгрыш медалей Спартакиады в танцах на льду.

19-20 марта в Красноярске пройдут соревнования в парном катании и мужском одиночном катании.