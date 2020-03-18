Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на новости о переносе турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» на сентябрь 2020 года.

В эфире «Матч ТВ» Рублев сказал, что узнал о переносе «Ролан Гаррос» из «Твиттера». «Понятное дело, что это некий шок. С другой стороны, если эта ситуация сейчас не прекратится, то лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть», — сказал Рублев.

По словам теннисиста, в их виде спорта живут на призовые, а не зарплаты, и если они не играют, то, соответственно, не зарабатывают. «В этом плане все индивидуально. Понятно, что я не могу оставить команду без зарплаты. В моем случае всё остается как есть», — сказал Рублев.

Напомним, турнир изначально должен был состояться в мае 2020 года, однако организаторы приняли решение передвинуть соревнования в связи с пандемией коронавируса.