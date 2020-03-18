Тренер Оуэн Родди, который работает с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, рассказал о том, когда ожидается возвращение спортсмена в октагон.

Слова тренера приводит ESPN. «Думаю, что бой 11 июля вернет UFC к жизни. Пока все эти шоу отменяются, мои пальцы скрещены, как и у всего остального мира», — отметил Родди, добавив, что соперником Макгрегора в октагоне может стать кто угодно.

Сам Родди имеет определенную кандидатуру. «Может быть, Джастин Гэтжи? Очень много разговоров вокруг этого парня. Он потрясающий боец, я хотел бы видеть его в бою с Макгрегором», — отметил тренер, подчеркнув, что этот поединок хотел бы увидеть весь мир.

Напомним, ранее Конор Макгрегор совершил камбек в UFC, в январе победив Дональда Серроне.