Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба посоветовал своим подписчикам фильм о смертельно опасном вирусе.

Дзюба порекомендовал болельщикам обратить внимание на фильм-катастрофу «Заражение» 2011 года за авторством Стивена Содерберга. «Очень актуально! Советую посмотреть всем!», — написал форвард, разместив в «сторис» афишу фильма.

Напомним, до 22 марта «Зенит» официально отменил все тренировки на базе в Удельном парке в связи с пандемией коронавируса и приостановкой РПЛ до 10 апреля. Игроки клуба сидят по домам, им рекомендовано минимизировать контакты между собой и контакты с другими людьми.

Согласно последним данным на 18 марта, коронавирус COVID-19 унес жизни 7954 человек. При этом общее число заболевших, по официальным данным, превышает 198 тысяч, из них почти 82 тысячи уже выздоровели.