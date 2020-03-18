Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что чемпионат России по лыжным гонкам окончательно отменен.

Слова президента ФЛГР приводит портал РИА Новости. «Чемпионат России не состоится. Он отменен», — сказала Вяльбе.

Напомним, согласно плану соревнований турнир должна была принять Тюмень с 28 марта по 5 апреля. В связи с пандемией коронавируса стало известно, что Тюмень не может принять чемпионат и соревнования находятся под угрозой срыва. Минспорта рекомендовало отменить все спортивные соревнования начиная с 16 марта.

Руководство ФЛГР решило перенести турнир в Архангельскую область, где в марте должно было пройти Первенство России среди юниоров. Сегодня, 18 марта, гонки на турнире отменили, поскольку у одного из участников заподозрили наличие коронавируса.