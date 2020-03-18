Российский волейбольный сезон будет завершен, хотя еще в среду Минспорта РФ рекомендовало отменить и перенести все спортивные соревнования с 21 марта. Тем не мене, ВФВ проведет решающие матчи плей-офф в женском и мужском первенствах страны.

По словам заместителя генерального директора ВФВ Михаила Подлозного, чемпионат России в низших лигах остановлен, а вот матчи за 1-4 места с чемпионате России среди женщин, а также соревнования мужчин в квалификационном раунде ЧР пройдут либо без зрителей, либо при ограниченном числе болельщиков.

«Это решение на данный момент в силе, пока эти матчи играем», — приводит слова Подлознго «Р-Спорт».

21 марта по календарю должны пройти ответные матчи полуфиналов женской Суперлиги — «Локомотив» (Калининградская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) и встреча двух «Динамо» из Казани и Москвы. А 21 и 22 марта запланированы четыре встречи квалификационного раунда плей-офф мужского чемпионата России.