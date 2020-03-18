УЕФА обновил счетчик, который отсчитывал дни до начала чемпионата Европы. Ранее он показывал, что до турнира осталось чуть больше восьмидесяти дней. Турнир должен пройти в двенадцати городах по всему европейскому континенту, но был перенесен на год. Теперь этот счетчик показывает, что начала чемпионата Европы осталось 450 дней.

Отметим, что по разным данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из которых 7905 умерли, а более восьмидесяти тысяч выздоровели.

По всему миру объявлено о пандемии. В ряде стран введен карантин, который приостановил спортивные соревнования по всему миру, часть из которых перенесены, а часть отменены.