Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о том, как в США обстоят дела в пандемией коронавируса.

В своем «Инстаграме» Волосожар написала, что коронавирус абсолютно изменил планы ее семьи, в частности, закрылся каток во Флориде, где тренировал ее муж, Максим Траньков. «Мы стараемся не паниковать (честно, это сложно) и пока решили остаться здесь», — отметила Волосожар, добавив, что ситуация в США такая же, как и в большинстве стран.

В одном из видео в посте Волосожар отметила, что с полок магазинов пропали не только макароны и крупы, но также пропали свежие овощи и фрукты. «Все максимально готовятся закрыться дома и просидеть карантин. Торговые центры обещают скоро закрыть», — написала Волосожар, отметив, что такая ситуация должна сплотить всех вокруг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 17 Мар 2020 в 11:43 PDT

Напомним, из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде, который был запланирован на 16-22 марта.