Массовая остановка спортивных соревнований по-разному отразится на видах спорта. Кому-то повезло больше – можно спокойно завершить сезон и уйти в отпуск. Кого-то же вынужденный карантин застиг в самый ответственный момент определения победителей. Nevasport разбирается в каких видах спорта и когда будут доигрывать сезон. И будут ли вообще.

Лыжные гонки, биатлон

Больше всего повезло представителям зимних видов спорта. Пауза застигла их в самом конце. В лыжах и биатлоне просто отменили заключительные этапы Кубка мира, после чего определили победителей сезона по текущему зачету. Доигрывать в мире ничего не нужно. Чемпионат России же по обоим видам спорта будет отменен.

Фигурное катание

Отмененный чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде подводил черту под всем сезоном. Мировой чемпионат – самостоятельное соревнование, которое можно перенести на любое другое время. Ожидается, что турнир пройдет осенью, но когда именно – нужно решать, ведь что-то нужно будет делать с этапами Гран-при, например.

Другие зимние виды спорта

В бобслее оставалось провести чемпионат России, который никто не отменил. Турнир пройдет в 24-25 марта при количестве участников значительно меньше 1000 человек. Никаких угроз его проведению нет. А вот чемпионат России по конькобежному спорту, который должен был состояться 17-18 марта в Крылатском, проведен не будет.

Теннис

Сложнее всех приходится теннисистам. Их доходы привязываются к сыгранным на турнирах матчам. Уже отменены крупные «Мастерсы» в США, а главное перенесен «Ролан Гаррос» — один из четырех турниров «Большого шлема», который теперь планируют сыграть в сентябре-октябре. При этом пока не уточняется, что делать со многими азиатскими и европейскими турнирами в это время. Накладывается и St.Petersburg Open. Кроме того, в теннисе не понимают, как теперь будет считаться рейтинг игроков, ведущий свой отчет за годовой отрезок.

Хоккей

Чемпионат мира официально отменен. КХЛ и НХЛ формально приостановлены. В НХЛ планируют доиграть с заходом на середину лета. В КХЛ очень хотели продолжить, а теперь больше шансов, что сезон будет завершен. Вот уже и «Ак Барс» призвал лигу закончить сезон досрочно.

Футбол

Евро-2020 официально перенесен, а значит все национальные чемпионаты будут доигрываться в июне. Тогда же должны завершиться и еврокубки – финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в конце июня. Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля, однако скорее всего, возобновление РПЛ будет синхронизировано с европейскими первенствами, которые хотят продолжить в мае.

Баскетбол

В НБА приостановили сезон и планируют завершить играть летом. Европейские турниры будут продолжены в мае. Единая лига ВТБ остановила сезон до 10 апреля – именно в этот день в Москве перестает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.