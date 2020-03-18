Бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую.

Информацию об этом сообщает «Стархит», как стало известно, Аршавин обратился с иском в один из судов Петербурга, затем дело передали в Москву. Аршавин требует в своем заявлении уменьшить алименты на содержание несовершеннолетних детей — их у него с Барановской трое, Артём, Яна и Арсений. В законном браке футболист и его экс-супруга не состояли.

«В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», — сообщили в Савеловском суде города Москвы.

Ранее Андрей Аршавин судился со своей первой законной женой, Алисой Казьминой.