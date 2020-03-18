Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказала мнение об особенностях работы с младшей группой фигуристов, которые только начинают путь в спорт.

По словам Буяновой в интервью порталу Sport24, сейчас в детском фигурном катании происходит родительский бич.

«Самая большая проблема — это родители, которые лучше, чем тренер, знают, как нужно тренировать», — сказала Буянова. По мнению специалиста, те родители, которые доверяют тренеру своего ребенка, выигрывают, а те, что знают больше тренера, делают детям только хуже.

«Это не только в фигурном катании, а вообще везде», — добавила Буянова.

Отметим, среди знаменитых учеников Буяновой такие фигуристы, как Аделина Сотникова, Мария Сотскова, Максим Ковтун, Артур Даниелян.