На зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске сегодня, 19 марта, состоится короткая программа у юношей.

Турнир проходит на площадке «Кристалл-Арены». Начало короткой программы запланировано на 11:30 по московскому времени.

В соревнованиях примут участие 25 фигуристов из разных регионов страны. Среди них петербуржец Андрей Мозалев, который тренируется у Кирилла Давыденко. В текущем сезоне Андрей Мозалев выиграл золото чемпионата мира среди юниоров в Таллине, был серебряным призером финала юниорской серии Гран-при, а также взял серебро юношеской Олимпиады. Мозалеву достался 18-й стартовый номер.

Под 10-м номером будет выступать подопечный группы Алексея Мишина Евгений Семененко, под 17-м номером выступит Илья Яблоков, в этом сезоне дебютировавший на ЧМ среди юниоров.