Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о том, как ее подопечный Артур Даниелян в этом сезоне пережил непопадание в финал юниорского Гран-при, а затем отлично выступил на чемпионате России.

В интервью порталу Sport24 Буянова отметила, что Даниелян сильно расстроился из-за непопадания в финал юниорской серии Гран-при. «Очень неординарная получилась ситуация. Повторится, наверное, лет через пять только, но попала именно на Артура. Он очень хотел туда попасть, второй год не получается», — отметила тренер, добавив, что Даниелян долго выходил из этого состояния.

«Потом появилась какая-то злость, и он хорошо откатался на чемпионате России. На взрослом турнире его ничего не отягощало», — сказала Буянова, подчеркнув, что ее подопечному было проще — ведь не надо было отбираться на главные старты сезона.

Напомним, Артур Даниелян завоевал серебро чемпионата России 2020 в Красноярске, а затем стал серебряным призером чемпионата Европы.