На зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске сегодня, 19 марта, пройдет короткая программа у спортивных пар.

На турнир заявлены пять разных дуэтов из четырех российских регионов. Соревнования проходят на площадке «Кристалл Арены». Начало выступлений назначено на 15:15 по московскому времени.

В первой разминке выступят Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, они представляют Москву и школу «Воробьевы горы». Затем их сменят Юлия Артемьева/Михаил Назарычев из Пермского края, школа «Старт». Отметим, Артемьева/Назарычев в этом сезоне выиграли бронзу на чемпионате мира среди юниоров.

Во второй разминке выступят три пары. Откроют ее Милана Омельченко/Дмитрий Камков, они катаются за Свердловскую область и школу «Локомотив». Затем короткую программу покажут пермяки Алина Расковалова/Артем Бутаев. Завершать короткую программу пар будут петербуржцы Екатерина Петушкова/Евгений Маликов из школы Тамары Москвиной.