Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала подробности отмены чемпионата России по лыжным гонкам и Первенства России в Малиновке, Архангельская область.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Вяльбе заявила, что соревнования отменили в связи с распоряжением министра спорта от 18 марта. «Отмена за 40 минут до старта? Ну извините, да, мы надеялись, что все будет хорошо. Надо было за 10 дней отменить что ли, предположить что-то?», — возмутилась Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, каждый регион поступает по-своему, где-то коронавирус уже есть и регион закрыт, а многие еще не закрыты. «Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют», — ответила Вяльбе на новости о том, что один из спортсменов на Первенстве России имеет подозрение на коронавирус.

Напомним, сегодня, 18 марта, спринтерские гонки на Первенстве России в Малиновке отменили за 40 минут до старта, закрыв весь турнир.