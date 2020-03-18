Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлона Анфиса Резцова рассказала о планирующихся тренерских перестановках в Союзе биатлонистов России.

В интервью порталу «Спорт День за днем» Резцова рассказала, что по ее данным, вместо Виталия Норицына в женскую сборную планируют пригласить Валерия Польховкого, который в свою очередь хочет взять себе в помощники Владимира Королькевича из Беларуси.

«У меня, честно говоря, нет кандидатуры. Я считаю, что все надо разбирать капитально. Почему все шишки повесили на Норицына? Стрельбу готовил Гурьев», — отметила Резцова, добавив, что в прошлом при Польховском биатлонисты показывали неплохие результаты.

Напомним, Виталий Норицын в прошлом сезоне являлся старшим тренером женской сборной России, ему помогали Николай Загурский и Леонид Гурьев.