Российская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей соревнований на зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске.

Подопечная группы Этери Тутберидзе шла второй после короткой программы, однако в произвольной сделала два четверных тулупа (один в каскаде с двойным), чисто откатала остальную часть программы и набрала 218,03 балла.

Второе место заняла еще одна подопечная группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева, лидировавшая после короткой программы. Она чисто исполнила и короткую, и произвольную программы, однако технической составляющей для победы не хватило. Фигуристка набрала в сумме за два проката 213,63 балла.

Третье место заняла представительница Тверской области Алина Горбачева, набрав за две программы 196.09 баллов.