Стало известно, у какого лыжника на Первенстве России по лыжным гонкам заподозрили коронавирус. Сегодня, 18 марта, турнир в Малиновке отменили за 40 минут до старта спринтерских гонок.

Под подозрением оказался Владимир Рыбкин, который выступает за два региона — Москву и республику Саха. Он записал обращение в «сторис» своего «Инстаграма» из больницы, в котором рассказал о ситуации и признался, что все случилось из-за него.

«Вчера посмеялись с врачом, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то, и через несколько часов ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору», — сказал лыжник, отметив, что он уже надевал комбинезон и шел на гонку, а ему сказали, что все отменяется и всех будут проверять.

«В общем, я не специально», — отметил Рыбкин, добавив, что еда в больнице, куда его поместили, просто ужасная.

Напомним, президент ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что на турнире коронавируса нет, и гонки отменили в связи с распоряжением Министерства спорта.