В Петербурге состоялась благотворительная выставка «Хочу жить», на которой фотографы, футболисты, блогеры и музыканты через искусство выразили право больных муковисцидозом (болезнь легких и пищеварительной системы) детей на ввоз зарубежных лекарств. На выставке можно было увидеть 35 фотопортретов детей и знаменитых петербуржцев от четырех авторов. Портреты выполнены в черно-белом и заинтересовали более 600 посетителей, неравнодушных к проблеме.

В данный момент от муковисцидоза страдают приблизительно пять тысяч россиян, и большая часть имеет мало шансов дожить и до 27 лет. Для больных муковисцидозом ситуация ухудшилась в ноябре прошлого года: тогда по программе импортозамещения правительство ограничило поставки оригинальных медицинских препаратов в Россию в пользу аналогов местного производства, или так называемых джинериков. Как сообщили организаторы, с начала года по причине отсутствия необходимых и проверенных медикаментов ушли из жизни уже 13 человек, страдающих этой редкой болезнью.

По словам старшего тренера молодежной команды «Зенита» Константина Зырянова, который посетил выставку, правительство предлагает родителям приобретать вместо работающих лекарственных средств заменители, которые не только не помогают справляться с болезнью, но и несут вред, а также оказывают побочные эффекты.

При этом стоимость отечественных препаратов сравнима с зарубежными. Как рассказал основатель Pr Ursa center Заур Мамедов, курс лечения от муковисцидоза стоит приблизительно 300 тысяч долларов в год. Сумма включает не только лекарства, но и тренажеры, а также поездки за рубеж в лечебные учреждения. Мамедов добавил, что так как многие не могут позволить себе заплатить такие деньги за лечение, ставится вопрос о вмешательстве государства. По его мнению, необходимо задуматься о выдаче бесплатных лекарств или как минимум о снижении их стоимости за счет субсидий.