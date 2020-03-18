Наставник «Уфы» Вадим Евсеев принял решение предоставить своей команде отпуск до 2 апреля. Данное решение, связанное с пандемией коронавируса, специалист прокомментировал в своем инстаграме.

По словам Евсеева, он не видит смысла тренироваться в эти дни без четкого представления о дате ближайшего матча. Игроки отправятся к семьям, соблюдая инструкции по поддержанию себя в спортивной форме.

«Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие», — написал Евсеев.

Напомним, ранее чемпионат России был остановлен до 10 апреля. «Уфа» после 22 туров РПЛ занимает девятое место в таблице с 27 очками.