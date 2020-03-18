Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал, в какую английскую команду он мог перейти четыре года назад.

По словам Широкова, у него было два предложения из-за рубежа. Первое — в конце 2015-го, второе — в начале 2016-го, и это был «Борнмут». Россиянин отметил, что англичане выбирали между и игроком «Ромы», которого купили за 15 миллионов, но он не заиграл. Широков отметил, это было единственным предложением, о котором ему известно.

«Естественно, я хотел бы поиграть за границей, деньги были не важны. К сожалению, тогда не срослось», — сказал Широков во время общения со студентами РГСУ.

Отметим, Роман Широков имеет в виду Хуана Итурбе, которого «Рома» взяла в аренду зимой 2016 года за 1,2 миллиона евро. На тот момент парагваец стоил 15 миллионов евро.