Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал об общении с ученицами.

По словам Глейхенгауза, тренеры много общаются с подопечными. Он отметил, что они в разговорах не рассказывают что-то очень личное, но могут рассказать чем занимались или что хотят купить. Хореограф отметил, что с девочками без проблем обсуждается маникюр, с ними можно посмеяться, пошутить, посмотреть что-то в интернетею

Глейхенгауз подчеркнул, что общение не должно переходить в совсем дружеские отношения, потому что иначе нарушится субординация. Он добавил, что у спортсмена должно быть ощущение не страха, а понимания, что рядом с ним взрослый человек, который всегда поддержит и знает, что сказать и как помочь.

«Но главное — ученику нельзя врать. Если он что-то сделал плохо, не надо обманывать, говорить: это классно, замечательно. Лучше сразу назвать вещи своими именами, сказать: тебе надо пойти и переделать», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит официальный сайт ФФККР.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. В Монреале должны были выступить три воспитанницы группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Ранее они заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы в Граце.