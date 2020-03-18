Перед вынужденной паузой баскетбольному «Зениту» в Евролиге и в Единой Лиге ВТБ в рамках регулярных чемпионатов оставалось провести по шесть матчей. Затем последует плей-офф, но лишь в лиге ВТБ: из Евролиги петербургский клуб, очевидно, вылетит. До 10 апреля матчи остановлены, но, скорее всего, все начнется значительно позже.

Образовавшийся всеобщий спортивный карантин «Зениту» даже на руку. Петербургский клуб поменял тренера посреди сезона, когда матчи обоих турниров шли один за другим. Философию Хави Паскуаля баскетболисты вынуждены были понимать через игры. «Зенит» тяжело начал при новом тренере, проиграв несколько матчей подряд. Однако победы над «Жальгирисом» и «Енисеем» дали понять, что «Зенит» начинает понимать, что хочет от команды новый специалист.

В отсутствии матчей испанский тренер получил возможность наиграть все свои схемы в неспешном режиме тренировок. Не секрет, что команды становятся тренерскими именно в дни тренировочных сессий, когда игроки, лишенные соревновательной напряженности, до автоматизма отрабатывают игровые взаимодействия.

По сути, Паскуаль имеет шанс пройти с командой что-то типа предсезонки, и выковать свой «Зенит» аккурат к решающим матчам. Испанский тренер постарается выжать максимум из состава, который собирал Джоан Плаза. «Зенит» еще не до конца смирился с тем, что этот сезон по результату стоило бы забыть.

Так что в случае возобновления сезона мы увидим весьма интересный «Зенит», который опробует тренировочные схемы на матчах Евролиги и станет весьма грозным в решающих играх Единой Лиги ВТБ.

Глобально же Паскуалю нужно готовится к новому сезону, который должен быть значительно легче предыдущего. С учетом того, что Евролиги не будет – «Зенит» будет действовать в Еврокубке, где уровень намного слабее. Правда, ходят слухи о возможном спонсорстве «Газпрома» главного турнира Старого Света и принятием петербургского клуба в Евролигу на постоянной основе.

В любом случае, скорее всего нас ждет очередная смена состава. Текущий подбирался под Плазу, а новый ростер Паскуаль захочет собрать под себя. Но все-таки нужно не повторить ошибок Плазы, который полностью отказался от игроков команды Василия Карасева. Попробовать сохранить кого-то из игроков этого сезона, какой бы он в итоге не оказался по результату.