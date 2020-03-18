Хабиб предложил своему менеджеру провести бой с Фергюсоном в Африке

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обсудил со своим менеджером возможные места проведения боя с Тони Фергюсоном.
Хабиб сказал Абдель-Азизу, что драться в Англии и в Азии нельзя, в Европу не попасть, как и в Россию.
«Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем подраться в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с… Забыл его имя. Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?» — сказал Хабиб Али Абдель-Азизу во время трансляции в Instagram.
Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.
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