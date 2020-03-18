Хабиб предложил своему менеджеру провести бой с Фергюсоном в Африке

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обсудил со своим менеджером возможные места проведения боя с Тони Фергюсоном.

Хабиб сказал Абдель-Азизу, что драться в Англии и в Азии нельзя, в Европу не попасть, как и в Россию.

«Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем подраться в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с… Забыл его имя. Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?» — сказал Хабиб Али Абдель-Азизу во время трансляции в Instagram.