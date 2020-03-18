Губерниев: Не удивлюсь, если Фуркад будет чиновником МОК или президентом IBU

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о недавно завершившем карьеру Мартене Фуркаде.

По словам Губерниева, у него нет сомнений, что через несколько лет Фуркад сможет стать отличным спортивным чиновником. Комментатор отметил, недавно он узнал, что француз ни разу не признавался лучшим спортсменом своей страны. Губерниев вспомнил, как четыре года назад показывал его фотографии людям, говорившим, что не знают, что это за спортсмен.