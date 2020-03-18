Губерниев: Не удивлюсь, если Фуркад будет чиновником МОК или президентом IBU

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о недавно завершившем карьеру Мартене Фуркаде.
По словам Губерниева, у него нет сомнений, что через несколько лет Фуркад сможет стать отличным спортивным чиновником. Комментатор отметил, недавно он узнал, что француз ни разу не признавался лучшим спортсменом своей страны. Губерниев вспомнил, как четыре года назад показывал его фотографии людям, говорившим, что не знают, что это за спортсмен.
«Еще раз подчеркну, что не удивлюсь, если Фуркад будет чиновником в МОК или президентом IBU. Мартен – огромный молодец», – сказал Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».
Напомним, Мартен Фуркад провел свою последнюю гонку 14 марта 2020 года на этапе в Контиолахти: он выиграл пасьют, став вторым в общем зачете Кубка мира.
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