В Петербурге запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнения к постановлению о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как гласит текст документа, в городе запрещается проведение мероприятий численностью более 50 человек.
Массовые мероприятие в городе запрещены до 30 апреля. Кроме того, с 19 марта театры, музеи и кинотеатры будут закрыты.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 93 человека.
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