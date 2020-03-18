В Петербурге запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнения к постановлению о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как гласит текст документа, в городе запрещается проведение мероприятий численностью более 50 человек.

Массовые мероприятие в городе запрещены до 30 апреля. Кроме того, с 19 марта театры, музеи и кинотеатры будут закрыты.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 93 человека.

Практически все спортивные мероприятия в мире приостановлены либо перенесены. Чемпионат Европы 2020 года перенесен на год, российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля, как и КХЛ с Единой Лигой ВТБ.