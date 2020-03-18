Полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о дебюте за сине-бело-голубых и сравнениях с Аршавиным.

По словам Шамкина, ему не тяжело было перестроиться на другую позицию, так как он все равно играл в центре поля. Футболист отметил, он считает, лучше играть центральным хавбеком, потому что может много находиться с мячом и стараться выигрывать верховую борьбу за счет своих физических качеств.

«Меня называют «новым Аршавиным»? Очень приятно, что болельщики сравнивают меня в таком возрасте с легендой. Спасибо им за веру. Мне еще очень далеко до Андрея Сергеевича. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе», — сказал Шамкин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Шамкин провел дебютный матч за основу «Зенита» против «Урала». Петербуржцы одержали победу со счетом 7:1.