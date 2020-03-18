Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу нескольких клубов английской премьер-лиги.

Об этом сообщает HITC со ссылкой на Daily Mirror. По информации источника, в Чалове заинтересованы «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брайтон». Отмечается, что в «Пэлас» нуждаются в усилилении атаки, потому что главный тренер команды Рой Ходжсон не удовлетворен нынешними результатами нападающих.

Ранее стало известно, почему сорвался переход нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в Английскую Премьер-лигу, когда 21-летним футболистом интересовался «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Чалов принял участие в 22 матчах чемпионата России в составе ЦСКА. Он забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

После 22 туров РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 36 очков. В следующем туре армейцы должны принять «Зенит», если чемпионат не будет остановлен из-за коронавируса.