Российская певица Анна Семенович рассказала о том, почему она решила уйти из фигурного катания.

По словам Семенович, она начала кататься в три года, на этом настаивали родители, а сама девушка не особо хотела заниматься. Певица отметила, что входила в десятку лучших фигуристок мира, но в 21 год из-за травмы колена я ушла из спорта, и ее гражданский муж, работающий в шоу-бизнесе, взял ее администратором на пивные фестивали. После этого Семенович попробовала себя в роли ведущей.

Семенович добавила, что после 18 лет занятий фигурным катанием, нахождения в сборной России и борьбы за медали чемпионатов мира и Европы, взлеты в карьере певицы казались ей мелочью.

«Я пришла в шоу-бизнес уже готовым бойцом, прошедшим испытание медными трубами. После фигурного катания я захотела пить и гулять, до этого была на жесткой дисциплине, вообще ничего себе не позволяла», — сказала Семенович, слова которой приводит YouTube-канал «Ковальский».