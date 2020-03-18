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  • 20:43,  18 марта 2020
Футбол
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УЕФА отказался от идеи доиграть национальные чемпионаты в формате плей-офф

футбол
Фото: официальный твиттер УЕФА

УЕФА забраковал предложение доиграть национальные чемпионаты в формате плей-офф.

Об этом сообщает La Repubblica. По информации источника, такую идею выдвинул ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Отметим, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 147 человек.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта провел заседание в формате видеоконференции, по итогам которого было принято решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен состояться в двенадцати городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.

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