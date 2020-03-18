Французский футболист Блез Матюиди, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

По словам Матюиди, он сохраняет позитивный настрой, ему нравится думать позитивно. Француз отметил, он пытается излучать хорошую энергию. Футболист рассказал, что хоть и является носителем вируса, но не испытывает симптомов. Он добавил, что так как является профессиональным футболистом, то благодаря этому получает превосходную медицинскую помощь.

«Если бы это было не так, я бы, несомненно, никогда не узнал, что у меня COVID-19. Я сохраняю позитив, я сильный, у меня хороший настрой, как и у моей семьи», — написал Матюиди в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Блез Матюиди заболел коронавирусом. Информация о положительном тесте игрока появилась на официальном сайте клуба.