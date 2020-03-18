Глава СБР Владимир Драчев рассказал, что все представители сборной, которые вернулись с этапа Кубка мира в Финляндии, ушли на карантин из-за пандемии коронавируса.

По словам Драчева, все вернувшиеся вернулся из Контиолахти ушли на двухнедельный карантин. Он отметил, что это касается и юниорской, и основной команды. Драчев добавил, главное, чтобы спортсмены и сами не заболели, и никого не заразили, если вдруг что-то подцепили.

«Спортсмены в любом случае должны поддерживать форму, несмотря на конец сезона. Все эти планы они согласовывают с личными тренерами и специалистами из сборной», – сказал Драчев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что биатлонисты сборной России избежали обязательного 14-дневного карантина после возвращения из Финляндии в связи с пандемией коронавируса.