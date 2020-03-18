Макгрегор: В поединке с Хабибом я не был полностью готов

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своих ошибках в бою с Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор признался, что перед боем с Хабибом он не тренировался должным образом и подошел к поединку в не лучших кондициях.
Ирландец отметил, в данный момент он чувствует себя мужчиной, который не ел в течение двух недель. Конор считает, что если задастся целью, то может достичь, чего угодно.
«Что мне помешало в бою с Хабибом? Я просто скажу, что не был полностью готов. Этот бой доказывает, что в бою всякое может произойти», – сказал Макгрегор, слова которого приводит Bleacher Report.
Отметим, поединок Макгрегора с Хабибом состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом в четвертом раунде.
Напомним, ранее Конор Макгрегор совершил камбек в UFC, в январе победив Дональда Серроне.
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