Макгрегор: В поединке с Хабибом я не был полностью готов

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своих ошибках в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор признался, что перед боем с Хабибом он не тренировался должным образом и подошел к поединку в не лучших кондициях.

Ирландец отметил, в данный момент он чувствует себя мужчиной, который не ел в течение двух недель. Конор считает, что если задастся целью, то может достичь, чего угодно.

«Что мне помешало в бою с Хабибом? Я просто скажу, что не был полностью готов. Этот бой доказывает, что в бою всякое может произойти», – сказал Макгрегор, слова которого приводит Bleacher Report.

Отметим, поединок Макгрегора с Хабибом состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом в четвертом раунде.