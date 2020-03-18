Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 20:44,  18 марта 2020
Бокс/MMA
2

Макгрегор: В поединке с Хабибом я не был полностью готов

Макгрегор: В поединке с Хабибом я не был полностью готов
Конор Макгрегор. Фото: UFC.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своих ошибках в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор признался, что перед боем с Хабибом он не тренировался должным образом и подошел к поединку в не лучших кондициях.

Ирландец отметил, в данный момент он чувствует себя мужчиной, который не ел в течение двух недель. Конор считает, что если задастся целью, то может достичь, чего угодно.

«Что мне помешало в бою с Хабибом? Я просто скажу, что не был полностью готов. Этот бой доказывает, что в бою всякое может произойти», – сказал Макгрегор, слова которого приводит Bleacher Report.

Отметим, поединок Макгрегора с Хабибом состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, ранее Конор Макгрегор совершил камбек в UFC, в январе победив Дональда Серроне.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров