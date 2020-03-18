Американский боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился мнением об отмене поединка против Тайрона Вудли.

По словам Ковингтона, Вудли всегда отказывался с ним драться, а когда согласился, то все рухнуло. Он отметил, что был бы рад возможности повергнуть мир в шок. Ковингтон заявил, ему жаль, что его лишили такого шанса, и его сердце разбито.

Напомним, ранее Ковингтон был готов выйти на недельном уведомлении против Вудли после снятии с боя Леона Эдвардса, но турнир UFC Fight Night был отменен.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 147 человек.