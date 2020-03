Российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк сделал символический первый ход в матче Фабиано Каруана и Кирилла Алексеенко во время шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

В интервью сайту ФИДЕ нападающий рассказал, что среди хоккеистов лучшим игроком в шахматы он считает Игоря Ларионова и Артемия Панарина.

Great hockey champion Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) made a first move in the Caruana — Alekseenko game. In a short interview he mentioned that Igor Larionov & @artemiypanarin are the best in chess among hockey players! pic.twitter.com/BWRENE6EGr

— International Chess Federation (@FIDE_chess) March 18, 2020