Российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк сделал символический первый ход в матче Фабиано Каруана и Кирилла Алексеенко во время шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

В интервью сайту ФИДЕ нападающий рассказал, что среди хоккеистов лучшим игроком в шахматы он считает Игоря Ларионова и Артемия Панарина.

Great hockey champion Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) made a first move in the Caruana — Alekseenko game. In a short interview he mentioned that Igor Larionov & @artemiypanarin are the best in chess among hockey players! pic.twitter.com/BWRENE6EGr — International Chess Federation (@FIDE_chess) March 18, 2020

Ранее агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал о том, когда игрок объявит решение о том, стоит ли продолжать спортивную карьеру. По словам агента, как и в последние несколько лет, Павел Дацюк будет решать свое будущее летом. Сейчас игроку 41 год, до этого сезона он несколько лет провел в петербургском СКА, а большую часть карьеры провел в НХЛ.