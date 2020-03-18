Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили поделился мнением о возможном возобновлении Тинькофф РПЛ 10 апреля.

«Боюсь, что вряд ли. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки?» — считает Ярдошвили, слова которого приводит официальный сайт «Динамо».

Ярдошвили отметил, что этому могут поспособствовать только резкое изменение ситуации, например появление эффективных лекарств против вируса или снижение числа заразившихся и заболевших. Поэтому врач сильно сомневается в заявленных сроках.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 174 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 7,85 тысяч человек. В России в данный момент заболели 147 человек.