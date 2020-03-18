Федерация фигурного катания на коньках России сделала заявление по поводу отмены всех российских соревнований до конца текущего сезона из-за распространения коронавируса.

Как гласит сообщение на официальном сайте, отмена ЧМ-2020 в Монреале и Лейк-Плэсиде вызывает сожаление, и в ФФККР благодарны всем спортсменам и специалистам за работу в соревнованиях этого года.

Отмечается, что, принимая во внимание отмену чемпионатов мира и введение режима повышенной готовности, Федерация фигурного катания на коньках России сообщает об отмене всех соревнований в России до конца нынешнего сезона.

«В существующей на данный момент ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — гласит заявление на сайте ФФККР.

Напомним, ранее из-за из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, Канада, такое решение приняло правительство Квебека.