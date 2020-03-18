Руководитель медицинского штаба московского «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о возвращении Андре Шюррле из Германии.

По словам Бутовского, Шюррле получил травму во время матча, которая при более углубленном обследовании оказалась более сложной, чем предполагалось. Врач отметил, что немца проконсультировали в Германии, и было решено, что футболист будет проходить реабилитацию в Германии.

«Как требуют предписания всех служб и структур, он помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием», — сказал Бутовский, слова которого приводит YouTube-канал «Спартака».

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 174 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 7,85 тысяч человек. В России в данный момент заболели 147 человек.