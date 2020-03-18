ATP, WTA и ITF заявили об отмене всех теннисных турниров до 7 июня из-за эпидемии коронавируса.

Как гласит совместное заявление организаций, все грунтовые турниры ATP и WTA, которые были запланированы на весну, будут отменены. Отмечается, что сезон приостановлен до 7 июня, включая «Челленджеры» ATP и турниры ITF. Также сообщается, что турниры после 8 июня 2020 года пройдут в соответствии с графиком.

Также известно, что на этот период рейтинги ATP и WTA будут заморожены.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 174 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 7,85 тысяч человек. В России в данный момент заболели 147 человек.