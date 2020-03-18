Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов самоизолировались после возвращения из США из-за пандемии коронавируса.

«Мы вернулись в Москву из США в воскресенье и находимся на добровольном карантине», – рассказала Тарасова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Отметим, пара занимается у тренера Марины Зуевой в американском штате Флорида. С текущего сезона пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов приняла решение тренироваться в США в группе Марины Зуевой. До этого они занимались под руководством Нины Мозер и Максима Транькова в Москве.

Напомним, на чемпионате Европы в Граце (Австрия) Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль. В марте им предстоит выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада).