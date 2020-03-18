Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о любви к Петербургу.

По словам Туктамышевой, она любит давать интервью, особенно когда вопросы действительно заставляют задуматься, а не повторять одно и то же. Фигуристка отметила, что недавно ее спросили, стал ли Петербург ей родным городом.

«Безусловно – да! Я живу тут уже почти 10 лет и за это время влюбилась и каждый город, где я бываю, я сравниваю с Питером. Могу вам сказать, что мало какие из них могут с ним конкурировать.

В Петербурге прекрасно все: атмосфера, архитектура, люди. Из минусов: возможно, иногда хочется больше солнца», – написала Туктамышева в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алена Леонова представит своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге. В число участников вошли чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, Мария Сотскова, Макар Игнатов, Александр Самарин и другие спортсмены.