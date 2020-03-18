Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о желании подраться с Йоэлем Ромеро.

По словам Шлеменко, он хочет подраться с Исраэлем Адесаньей, так как для него это идеальный вариант проявить себя. Боец считает, что в него много раз не верили.

«С Ромеро в UFC никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним. Мне поздно в UFC? Скажите это Ромеро, от которого отбегал чемпион», — сказал Шлеменко на канале Александра Лютикова в YouTube.

Ранее боец поделился мнением о поединке между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро. По словам Шлеменко, он посмотрел этот бой и хочет сказать, что такие бои убивают смешанные единоборства.