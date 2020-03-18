Игрок «Сампдории» рассказал о 15 зараженных коронавирусом в клубе

Полузащитник итальянской «Сампдории» Якуб Янкто рассказал о 15 зараженных коронавирусом в клубе.
Ранее после пяти выявленных случаев в клубе решили не сообщать о новых заражениях.
По словам Янкто, вся его семья заперта в квартире, он и его семья не могут никуда ездить, и очень неприятно находиться в таком замкнутом пространстве.
Чех отметил, что он контактировал с одноклубниками, сдавшими положительный тест на коронавирус, а сейчас уже 15 человек заразились в клубе, но могло быть и больше.
«Я не могу быть уверен, что я здоров, но я чувствую себя хорошо и надеюсь, что у меня нет коронавируса. Возможно, у меня есть вирус, я еще не знаю. Я пытаюсь не думать об этом», — сказал Янкто, слова которого приводит Sport.cz.
Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у нападающего Маноло Габбьядини, полузащитника Олбина Экдаля, форварда Антонио Ла Гумины и хавбека Мортена Торсбю.
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