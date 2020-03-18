Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на приостановку российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

По словам Оздоева, приостановление чемпионата России — это правильное решение наших руководителей.

«Это очень важно. Вирус надо минимизировать, а нам нужно объединяться — такое нельзя пускать на самотек», – сказал Оздоев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в петербургском «Зените» приняли решение приостановить тренировки до 22 марта.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 174 тысячи людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 7,85 тысяч человек. В России в данный момент заболели 147 человек.