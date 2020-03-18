Дюрант заразился коронавирусом, Акатьева выиграла Спартакиаду, теннисные турниры отменены до 7 июня. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

В НХЛ зарегистрирован первый случай коронавируса. Заболел игрок «Оттавы»

Стало известно, что в Национальной хоккейной лиге зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом среди игроков.

Четыре баскетболиста «Бруклина» подхватили коронавирус. Среди них Дюрант

Стало известно, что у четырех баскетболистов клуба НБА «Бруклин Нетс» был диагностирован коронавирус. Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Акатьева с двумя четверными выиграла Спартакиаду в Красноярске, Усачева — вторая

Российская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей соревнований на зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске.

В Петербурге запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнения к постановлению о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ФФККР официально объявила об отмене всех соревнований этого сезона

Федерация фигурного катания на коньках России сделала заявление по поводу отмены всех российских соревнований до конца текущего сезона из-за распространения коронавируса.

Все теннисные турниры официально отменены до 7 июня

ATP, WTA и ITF заявили об отмене всех теннисных турниров до 7 июня из-за эпидемии коронавируса.