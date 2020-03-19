Тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21 будет утвержден в начале мая.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Он подчеркнул, что на данный момент рассматриваются положительные и отрицательные моменты минувшего сезона, а также прорабатываются задачи на следующий год.

«Смотрим, что нужно изменить, в том числе и по тренерам, если есть необходимость. Все это в проработке», — заявил Драчев, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист добавил, что пока обсуждения ведутся внутри СБР, затем организация будет утверждать тренеров вместе с Министерством спорта.

«Уход Норицына? Прорабатываем сейчас вопрос, до 31 мая все работают в ЦСП», – сказал Драчев.