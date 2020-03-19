Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер раскритиковал FIS за то, что решение об отмене заключительных этапов Кубка мира было принято в последний момент.

«Сейчас я дома, в Германии, на карантине. Безумная ситуация. Это позор, что нам пришлось лететь в Канаду. FIS следовало отменить все гораздо раньше», — заявил Крамер, слова которого приводит Dagbladet. Он подчеркнул, что всё должно было сделано до того, как лыжники улетели в Канаду.

По мнению Крамера, сборная Норвегии поступила правильно, отказавшись от участия в «Спринт туре» и финале Кубка мира. Тренер добавил, что сборная России потратила много денег, просто так слетав в Канаду и обратно

«Гонки в Канаде были отменены утром в пятницу. Нам повезло, что удалось улететь вечером того же дня. Многие аэропорты закрыты, хорошо, что мы смогли добраться домой», — заявил Крамер.

Напомним, лыжный сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.