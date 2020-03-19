Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, какие защитные меры предпринимает во время пандемии коронавируса.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала историю, на которой показала себя в защитной маске и перчатках. «Будьте здоровы», — написала Загитова.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания России (ФФККР) отменила все запланированные соревнования. Таким образом, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сезон-2020/21 был завершен досрочно.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря минувшего года в Китае. По последним данным число погибших составляет 8928 человек. При этом 84801 заболевший выздоровели. В общей сложности по всему миру зафиксированы 219584 случаев заражения коронавирусом.