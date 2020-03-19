Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объяснил, почему не смог одержать победу над россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По мнению Конора, он допустил одну ошибку: подошел к титульному бою не в оптимальной форме и недостаточно тренировался.

«Должен признаться, что я не тренировался должным образом перед тем поединком… Я могу достигнуть чего угодно, если поставлю перед собой цель. Именно вера определяет, кто победит», — заявил ирландец, слова которого приводит Bleacher Report.

Макгрегор подчеркнул, что не был полностью готов к поединку, но теперь не повторит таких ошибок.

Напомним, Конор и Хабиб встречались в октагоне в октябре 2018-го года. Поединок завершился досрочной победой Нурмагомедова, применившего удушающий прием. После боя спортсмены поучаствовали в массовой потасовке, из-за чего были дисквалифицированы.